Meeste coronabesmettingen in maand tijd in Zuid-Korea

In Zuid-Korea zijn maandag 35 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is het hoogste aantal in een maand tijd, aldus de autoriteiten. Eerder mocht de horeca weer open, iets wat nu verkeerd lijkt te zijn uitgepakt. Op meerdere plaatsen in het land, en met name in de populaire uitgaansbuurt Itaewon in de hoofdstad Seoul, raakten mensen besmet met het coronavirus. Hierdoor moesten bars, clubs en kroegen direct weer op slot.

Zuid-Korea wist het aantal besmettingen relatief laag te houden door snel strenge maatregelen te nemen. De afgelopen weken kwamen er nog geen twintig nieuwe besmettingen per dag bij. Zaterdag waren dat er achttien, van wie er zeventien worden gelinkt aan een club in Itaewon. Het dagelijkse aantal loopt nu weer flink op.

„We hebben gezien hoe snel het virus zich weer kan verspreiden als we niet goed oppassen. Dat is nu duidelijk gebleken”, zei de burgemeester van Seoul al.

In Zuid-Korea raakten vooralsnog 10.909 mensen besmet met het virus. Zeker 256 stierven aan de gevolgen.