Meeste burgerdoden Afghanistan door VS

De eerste drie maanden van dit jaar zijn in Afghanistan meer burgers omgekomen door toedoen van Amerikaanse- of regeringsstrijdkrachten dan door de Taliban en andere rebellen. Dat meldde de VN-missie in het gebied.

Tot eind maart kwamen 305 burgers om het leven door acties van de VS en pro-regeringsstrijders, vooral door luchtaanvallen door de Amerikaanse luchtmacht. In diezelfde periode doodden rebellen 227 burgers.

De VN-missie UNAMA dringt aan op onderzoek naar de burgerdoden en op compensatie voor slachtoffers.