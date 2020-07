Meervoudig moordenaar geëxecuteerd in VS

Drugsdealer en moordenaar Dustin Honken (52) is vrijdag geëxecuteerd in een gevangenis in Terre Haute in de Amerikaanse staat Indiana. Het is de derde doodstraf die wordt uitgevoerd op last van de federale overheid in de Verenigde Staten in een week, nadat federale executies zeventien jaar niet waren voorgekomen.

Honken vermoordde in 1993 samen met zijn vriendin vijf mensen in de staat Iowa, onder wie twee meisjes van zes en tien jaar oud. Hij werd veroordeeld in 2004. De twee mannen die eerder deze week in dezelfde gevangenis werden geëxecuteerd, hadden ook kinderen vermoord.

Advocaten van de geëxecuteerden vochten tevergeefs de uitvoering van hun doodstraffen aan tot het Amerikaanse Hooggerechtshof. Ze maakten bezwaar tegen de nieuwe executiemethode met een dodelijke injectie met slechts één middel, in plaats van de mix van drie dodelijke vloeistoffen die voorheen gebruikelijk was. De nieuwe methode zou onnodig pijnlijk zijn voor de veroordeelde.