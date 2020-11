‘Meerderheid Polen: Katholieke Kerk heeft negatieve invloed’

De meerderheid van de Polen vindt dat de Rooms-Katholieke Kerk een negatieve invloed heeft op het openbare leven. Een onderzoek gedaan op verzoek van de krant Dziennik Gazeta Prawna en RMF FM Radio toont dat bijna twee derde van de Polen vindt dat de kerk een negatieve rol speelt.

Iets meer dan een kwart van de mensen in Polen zegt dat de kerk een positieve rol speelt in het openbare leven. Volgens de onderzoekers noemt zelfs de helft van de kerkgangers de rol van de kerk niet per se positief. Ongeveer 90 procent van de Polen noemt zich katholiek, 38 procent van hen bezoekt regelmatig de kerk.

Belangrijke redenen dat mensen de rol van de kerk negatief vinden, zijn de misbruikschandalen, de invloed in politieke zaken en de welvaart van de bestuurders van de kerk. Ook een recent besluit van de Poolse regering om de abortuswet aan te scherpen, speelt mee in de mening van veel mensen.

Ongeveer 66 procent van alle Polen steunt de demonstraties tegen de abortuswet. Veel mensen gingen de straat op om kenbaar te maken dat ze het niet eens zijn met de strengere regelgeving rond abortus.