Meerderheid Noord-Italië voor meer autonomie

Inwoners van de Noord-Italiaanse regio’s Veneto en Lombardije hebben zondag in grote meerderheid voor meer autonomie gestemd. De eerste resultaten van het referendum laten zien dat ruim 90 procent voor meer bevoegdheden voor de regio’s heeft gestemd.

De uitslagen van de volksraadpleging zijn niet bindend. Inwoners stemden over de vraag of Veneto en Lombardije meer zeggenschap moeten krijgen over onder meer het beheer van hun financiën, het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook willen de voorstanders van meer autonomie een grotere rol van de regio’s bij het innen van belastingen.