„Meerderheid Conservatieven steunt May”

Een meerderheid van 158 parlementsleden van de Britse Conservatieve Partij zegt openlijk partijleider en premier Theresa May woensdag te zullen steunen als de vertrouwensvraag wordt gesteld. Dat meldt persbureau Reuters op basis van eigen onderzoek.

De partijleden stemmen woensdagavond over de vraag of zij nog vertrouwen hebben in May als leider van de partij en als premier. De vraag wordt gesteld naar aanleiding van het akkoord over de brexit dat May heeft gesloten met de EU waar veel kritiek op is gekomen.

De uitslag van de stemming wordt naar verwachting om 22.00 uur Nederlandse tijd bekendgemaakt.

EU-leiders doen kleine handreiking aan May