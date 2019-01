„Meerderheid Britten wil bij EU blijven”

Meer Britten willen lid blijven van de Europese Unie dan er weg willen, blijkt uit een zondag gepubliceerd onderzoek. Ook willen steeds meer kiezers zelf de uiteindelijke beslissing kunnen nemen.

Groot-Brittannië moet de EU op 29 maart verlaten, maar premier Theresa May heeft moeite om haar vertrekovereenkomst door het parlement te laten goedkeuren, waardoor er grote onzekerheid ontstaat over de vraag of een dergelijke overeenkomst wel mogelijk is, of zelfs of het land überhaupt zal vertrekken.

Uit het onderzoek van peiler YouGov bleek dat als er onmiddellijk een referendum zou worden gehouden 46 procent zou stemmen om te blijven en 39 procent om te vertrekken. De rest weet het niet, zou niet gaan stemmen of weigerde de vraag te beantwoorden. Als de twijfelaars en de weigeraars uit de steekproef worden verwijderd, is de uitslag 54-46 ten gunste van het blijven.

De uitkomst komt in grote lijnen overeen met andere opiniepeilingen van de afgelopen maanden, die wijzen op een diep verdeeld electoraat, waarin de meningen enigszins richting ingaan in van het bij de EU blijven. Bij het referendum van 2016 had 52 tot 48 procent voor vertrek gestemd.

De enquête is gehouden onder 25.000 kiezers in opdracht van People’s Vote, die campagne voert voor een tweede referendum over de Brexit. De Britse premier Theresa May verzet zich sterk. tegen het houden van een tweede referendum.