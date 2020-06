‘Meerderheid Amerikanen sympathiseert met demonstranten’

Een meerderheid van de Amerikanen sympathiseert met de landelijke protesten in de VS die zijn uitgebroken na de dood van een zwarte arrestant door politiegeweld en keurt de reactie van president Donald Trump op de onrust af. Dat blijkt uit enquête die door marktonderzoeksbureau Ipsos is uitgevoerd in opdracht van persbureau Reuters.

Uit het onderzoek dat op maandag en dinsdag werd uitgevoerd, bleek dat 64 procent van de Amerikaanse volwassenen „sympathiek stond tegenover mensen die nu protesteren”, terwijl 27 procent zei dat ze dat niet was en 9 procent twijfelde.

Meer dan 55 procent van de Amerikanen keurt de wijze waarop Trump de protesten aanpakt af. Slechts een derde van de ondervraagden kon zich er wel in vinden.

De demonstraties, waarvan sommige gewelddadig zijn geworden, zijn vorige week begonnen nadat een politieagent uit Minneapolis bijna minutenlang met zijn knie op de nek van George Floyd drukte, zelfs nadat Floyd het bewustzijn leek te verliezen. De agent is ontslagen en wordt verdacht van doodslag.

Uit een andere peiling die door Ipsos werd uitgevoerd blijkt dat de Democratische uitdager tijdens de komende presidentsverkiezingen in november, Joe Biden, zijn voorsprong op Republikein Trump met tien procentpunten heeft vergoot.