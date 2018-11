In een bar in het Amerikaanse Thousand Oaks zijn meerdere mensen neergeschoten. De schutter zou nog niet zijn opgepakt. De krant Ventura County Star meldt op gezag van politiemensen ter plaatse dat de dader zo’n dertig schoten loste. Onder de gewonden is zeker een agent. Of er doden zijn gevallen, is nog onbekend.

In de bar genaamd Borderline stond een country-avond voor studenten op het programma, meldt NBC Bay Area.

Thousand Oaks ligt zo’n 50 kilometer ten westen van Los Angeles.