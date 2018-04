Meerdere mensen omgekomen in Alpen

Zeker vier mensen zijn om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Ze hadden de nacht noodgedwongen in de buitenlucht doorgebracht, meldt de politie in het kanton Wallis.

Reddingswerkers troffen in totaal veertien mensen aan. Zij kampten door de ijzige temperaturen in sommige gevallen met onderkoelingsverschijnselen. Zeker één van de slachtoffers overleed vermoedelijk door een valpartij.

De hulpdiensten gebruikten helikopters om slachtoffers over te brengen naar ziekenhuizen in het gebied. Vijf personen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn voor zover bekend Duitsers, Fransen en Italianen, die buiten de pistes rondtrokken.