Meerdere gewonden bij schietpartijen in Texas

In de Amerikaanse staat Texas zijn meerdere mensen neergeschoten in de naburige steden Odessa en Midland. Het aantal slachtoffers loopt in de lokale media uiteen van twintig tot dertig. Volgens de politie zijn er mogelijk twee schutters.

Een verdachte zou rondrijden in een gestolen bus waarmee post rondgebracht wordt. Een andere verdachte rijdt rond in een pick-uptruck. De politie roept inwoners op om thuis te blijven. De hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig.

Een woordvoerder van de gemeente Odessa zegt tegen CNN dat ten minste een persoon is omgekomen. Ook is een agent neergeschoten. Een van de twee verdachten rijdt in de buurt van winkelcentra en schiet vanuit zijn auto op voorbijgangers.