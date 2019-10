‘Meerdere fouten oorzaak Lion Air-crash’

Fouten in het ontwerp, menselijk falen en mechanische problemen vormen voor een groot deel de oorzaak van een crash met een Lion Air-toestel in oktober vorig jaar. Dat valt te lezen in een rapport dat door Indonesische onderzoekers is opgesteld.

De onderzoekers melden 89 belangrijke bevindingen in het rapport die in verband kunnen worden gebracht met de ramp. Een belangrijk aandachtspunt is een vluchtcontrolefunctie, het Manoeuvreing Characteristics Augmentation System (MCAS), dat ook de oorzaak is geweest bij een crash van Ethiopian Airlines in maart.

Door problemen met het besturingssysteem MCAS van de Boeing 737 MAX zouden de piloten de macht over het toestel zijn kwijtgeraakt. Maar ook het onderhoudswerk van Lion Air, de piloten zelf en een bedrijf in Florida dat een onderdeel leverde, droegen bij aan de crash. De Amerikaanse toezichthouder krijgt in het rapport de schuld van onvoldoende toezicht en te snel uitgeven van certificaten.

Boeing weigerde commentaar te geven op de uitkomst van het rapport.