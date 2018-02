„Meerdere doden schietpartij school Florida”

Door een schietpartij in een school in Parkland in de Amerikaanse staat Florida zijn „verscheidene dodelijke slachtoffers gevallen”. Dat zei Senaatslid Bill Nelson op NBC News. Lokale media hadden eerder gemeld dat zeker één persoon om het leven was gekomen en dat er meer dan twintig gewonden waren. Honderden leerlingen vluchtten in paniek naar buiten, anderen verschansten zich in hun lokalen totdat agenten hen bevrijdden.

De vermoedelijke dader, die zich nog in het omsingelde pand bevond, is gearresteerd. Op beelden is te zien dat iemand geboeid is afgevoerd. Hij handelde vermoedelijk alleen. De politiewoordvoerder wilde niet zeggen of het om een student gaat.

Onderwijsinspecteur Robert Runcie sprak tegenover verslaggevers van „veel doden” en een „afschuwelijke situatie”. Zijn dienst had geen enkele aanwijzing voor dreigend gevaar.

De massaal uitgerukte politie had de bevolking opgeroepen uit de buurt van Marjory Stoneman Douglas High School te blijven en niet de straat op te gaan.