Meerdere doden na crash historisch vliegtuig

In Zwitserland is een historisch vliegtuig neergestort. Het toestel stortte neer in onherbergzaam berggebied. Volgens Zwitserse media zijn er geen overlevenden. Het is het tweede vliegtuigongeluk in Zwitserland op een dag.

Het toestel stortte volgens de Zwitserse autoriteiten neer bij de berg Piz Segnas, op meer dan 2500 meter hoogte. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

Het toestel is een Junkers Ju-52, meldt de eigenaar, het Zwitserse luchtvaartbedrijf Ju-Air op zijn website. De Ju-52 is een in Duitsland gebouwd driemotorig vliegtuig dat voor het eerst vloog in 1932 en plaats biedt aan ongeveer 20 mensen.