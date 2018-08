Meerdere doden na crash historisch vliegtuig

Meerdere mensen zijn in Zwitserland om het leven gekomen bij het neerstorten van een historisch vliegtuig. Het vliegtuig stortte neer in onherbergzaam berggebied en werd compleet vernietigd, zeggen de autoriteiten. Geen van de inzittenden heeft de crash overleefd, maar het precieze aantal slachtoffers is nog niet bekend.

Het toestel stortte neer bij de Rängg bergpas in het midden van het land. Het felle vuur moest eerst vanuit de lucht door helikopters worden geblust, voordat hulpverleners ter plaatse konden gaan. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

Het toestel is een Junkers Ju-52, meldt de eigenaar, het Zwitserde luchtvaartbedrijf Ju-Air op zijn website. De Ju-53 is een in Duitsland gebouwd driemotorig vliegtuig dat voor het eerst vloog in 1932 en plaats biedt aan ongeveer 20 mensen.