„Meerdere doden door schietpartij school VS”

Een schietpartij op een Amerikaanse middelbare school heeft meerdere mensen het leven gekost. Dat zeggen bronnen binnen de autoriteiten tegen Amerikaanse media. De politie heeft nog niet bevestigd dat dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Een verdachte is aangehouden. Volgens de politie is de schietpartij ten einde.

Er vielen zeker acht doden op de school in Sante Fe (Texas), bericht de lokale zender KHOU11 op basis van bronnen. De autoriteiten gaven eerder al aan dat sprake is van meerdere gewonden.

Een getuige zei dat de schutter een klaslokaal binnenliep en het vuur opende. Op videobeelden is te zien hoe agenten de rugzakken doorzoeken van scholieren die de school verlaten. Een veertienjarige scholier zei tegen CNN dat ze met haar klasgenoten was geëvacueerd. De jongeren stonden al buiten toen ze dachten schoten te horen en wegrenden.

Een ziekenhuis in de nabijgelegen stad Galveston meldt patiënten uit de school op te nemen. Een woordvoerder van de instelling trad niet in detail over het aantal slachtoffers.