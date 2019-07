Meerdere doden door ingestorte muur in Mumbai

In de Indiase stad Mumbai zijn zeker vijftien mensen om het leven gekomen toen een muur in een sloppenwijk is ingestort. Zeker 69 mensen zijn gewond geraakt bij het incident in de sloppenwijk Tanaji Kamble, meldt de woordvoerder van de rampenbestrijdingsdienst van Mumbai.

Mumbai wordt al twee dagen geteisterd door moessons. Door de hevige regenval zijn het lucht- en treinverkeer ontregeld en hebben de autoriteiten een algemene vrije dag afgekondigd. Ook dinsdag wordt nog de hele dag zware regen verwacht.

„Het reddingswerk gaat nog altijd door”, zegt een woordvoerder van de brandweer. „Tot dusverre hebben we enkele tientallen mensen gered.”