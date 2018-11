Meerdere doden bij twee schietpartijen in VS

Een man heeft bij een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Chicago het vuur geopend en zeker drie mensen gedood. De schutter kwam zelf ook om het leven. Het is niet bekend of hij zichzelf van het leven heeft beroofd of door de politie is doodgeschoten.

Schoten werden zowel in het ziekenhuis als buiten op de parkeerplaats gelost, meldt de politie. Onder de slachtoffers is een agent. Over het motief is niets bekend, maar volgens lokale media zou de dader een vrouwelijk slachtoffer hebben gekend. Zij was werkzaam bij het ziekenhuis dat tijdens het incident deels werd ontruimd.

Ook in het centrum van Denver was maandag een schietpartij. Daar is een persoon om het leven gekomen en raakten drie anderen gewond. De schutter is voortvluchtig, meldt de politie.