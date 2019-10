Meerdere doden bij oplaaiend geweld Kasjmir

Verschillende burgers en militairen zijn zondag om het leven gekomen tijdens vuurgevechten in de onrustige Indiase grensregio Kasjmir. Volgens Indiase bronnen hebben Pakistaanse troepen twee militairen en een burger gedood. Een Pakistaanse legerwoordvoerder zei dat drie burgers en tien soldaten, de meesten van hen Indiërs, zijn gedood. Beide partijen beschuldigden elkaar van het verbreken van het staakt-het-vuren.

De spanningen tussen de kernmachten India en Pakistan zijn de laatste maanden opgelopen sinds India op 5 augustus aankondigde de speciale status van Kasjmir te willen schrappen. De Indiase regering wil de noordelijke deelstaat opdelen in twee afzonderlijke gebieden. Die moeten dan rechtstreeks worden bestuurd vanuit New Delhi, de hoofdstad van India. Kasjmir wordt geclaimd door zowel India als Pakistan. Die landen hebben allebei een deel van het gebied in handen.

Sinds de onafhankelijkheid van het voormalige Britse India en de scheiding van India en Pakistan in 1947 hebben beide landen strijd gevoerd om de heerschappij over Kasjmir. Ze hebben al twee oorlogen gevoerd over de Himalaya vallei. Het geweld heeft aan tienduizenden mensen het leven gekost.