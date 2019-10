Meerdere doden bij nieuwe protesten in Bagdad

Zondag zijn tijdens schermutselingen tussen demonstranten en de politie in Bagdad opnieuw mensen om het leven gekomen. Volgens gegevens van de politie en ziekenhuizen zijn 8 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt.

De botsingen waren in de wijk Sadr-stad in het noordoosten van de Iraakse hoofdstad. Daar werden de demonstranten door de politie, met hulp van het leger, uiteengedreven. De politie zette traangas in en schoot met scherp.

Het is al dagen onrustig in de hoofdstad en andere steden vanwege protesten die zich tegen de regering van premier Adel Abdul Mahdi richten. De betogers zijn boos over de werkloosheid, het uitblijven van voorzieningen als water en elektriciteit en wijdverbreide corruptie. Bij de betogingen zijn al meer dan honderd mensen omgekomen.