Meerdere agenten gewond bij schietpartij synagoge VS

Bij de schietpartij in Pittsburgh zijn zes mensen gewond geraakt, onder wie vier agenten. Dat zei een gemeentelijke topfunctionaris, die nog geen uitspraken wilde doen over het aantal dodelijke slachtoffers. „Dat wil ik pas bespreken als we er zeker van zijn.”

Een lokale nieuwszender bericht dat zeker acht mensen om het leven zijn gekomen in de synagoge. De schutter zou volgens bronnen binnen de politie ook antisemitische uitlatingen hebben gedaan. Dat wijst erop dat jodenhaat mogelijk zijn motief was.

Trump: Synagoge had geen bescherming

Meerdere media berichten op basis van anonieme bronnen dat de schutter is geïdentificeerd. Het zou gaan om een zekere Robert Bowers. Hij had meerdere vuurwapens bij zich en verschanste zich op enig punt in een ruimte in het joodse gebedshuis, zegt een bron binnen de politie tegen CBS News.

Slachtoffers door schietpartij synagoge in VS