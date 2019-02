Meer zwart geschminkte politici in Virginia

Na gouverneur Ralph Northam is nu ook de minister van Justitie van de Amerikaanse staat Virginia in opspraak geraakt omdat hij in het verleden met een zwartgemaakt gezicht een gekleurde medeburger heeft uitgebeeld. Mark Herring maakte openbaar dat hij als 19-jarige met zwartgemaakt gezicht op een foto uit 1990 staat.

Herring verklaarde dat hij zich samen met twee vrienden als rapper had verkleed. Het zich schminken als zwarte, blackfacing genoemd, wordt in de VS als racistisch stereotiep gezien. De (Democratische) minister verontschuldigde zich woensdag en zei niet uit te sluiten dat hij het veld ruimt en ontslag neemt.

De Democratische gouverneur Northam verklaarde afgelopen weekeinde dat hij niet van plan is af te treden vanwege een racistische foto waarop hij zou staan. „Ik ben het beslist niet”, zei hij zaterdag, terwijl hij eerder nog zijn excuses had aangeboden voor het plaatje uit het jaarboek van 1984 toen hij medicijnen studeerde in Norfolk.