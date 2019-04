Meer zelfmoorden in VS vlak na Netflix-serie

Jonge Amerikanen pleegden vaker zelfmoord in de maand nadat Netflix 13 Reasons Why online zette. Deze serie draait om een meisje dat zelfmoord heeft gepleegd. Volgens Amerikaans wetenschappelijk onderzoek is het aantal zelfmoorden onder jongeren tussen 10 en 17 jaar in april 2017 met bijna 30 procent gestegen.

De onderzoekers stellen dat de studie te beperkt is om een direct causaal verband te leggen. Ook de rest van 2017 waren er bijna 200 zelfmoorden meer dan verwacht mocht worden op basis van historische cijfers. Het ging daarbij vooral om jongens die zelfmoord pleegden.

Netflix kent de studie ook. „Het is een belangrijk onderwerp en we hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat we deze gevoelige kwestie op een verantwoorde manier aanpakken,” zei een woordvoerder van de streamingdienst.

Volgens Netflix wijst een studie van de universiteit van Pennsylvania er op dat oudere studenten die seizoen twee afkeken juist minder aan zelfmoord dachten en zichzelf minder vaak verwondden.

Netflix-CEO Reed Hastings verdedigde het derde seizoen in juni 2018. „13 Reasons Why’ is enorm populair en succesvol geweest. Het is boeiende inhoud. Het is controversieel. Maar niemand is verplicht te kijken.”