Meer vrouwen vermoord in Mexico tijdens lockdown

In het eerste kwartaal van 2020 zijn in Mexico meer vrouwen vermoord dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het gaat om een stijging van 8 procent. In 2020 zijn tot dusver zeker 720 vrouwen gedood en 244 vanwege hun geslacht.

„Geweld is voor vrouwen in dit land veel dodelijker dan het coronavirus”, aldus parlementslid Martha Tagle. Mexico heeft 1300 geregistreerde coronadoden, van wie 420 vrouwen. De Mexicaanse tegenhanger van het Centraal Bureau voor de Statistiek, INEGI, heeft berekend dat twee derde van alle Mexicaanse vrouwen te maken heeft gehad met geweld. Bijna de helft van de vrouwen, 44 procent, is mishandeld door een partner.

Het nationale netwerk voor safehouses voor vrouwen heeft vanaf het midden van maart 80 procent meer aanvragen binnengekregen dan in de maand ervoor. Vrouwenrechtenadvocaat Patricia Olamendi is bang dat er door de lockdown veel meer vrouwen worden mishandeld en vermoord. „De overheid doet er niets aan. Wat er nu met de vrouwen gebeurt is onmenselijk.”

Vorige week zei minister van Binnenlandse Zaken Olga Sanchez Cordero dat Mexico meer moet doen om geweld tegen vrouwen te stoppen. Geweld tegen vrouwen is een groot probleem in Mexico, waar veel huiselijk geweld plaatsvindt. Eerder dit jaar hielden vrouwen in Mexico nog een staking tegen het geweld. Miljoenen vrouwen deden daaraan mee.