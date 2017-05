Meer veroordelingen door Belgische rechters

In Belgiƫ worden de laatste jaren vaker mensen voor betrokkenheid bij terrorisme veroordeeld door de rechter. Drie jaar geleden was het een misdrijf waarvoor amper verdachten veroordeeld werden, in 2015 waren dat er 109 en in 2016 daalde het weer naar 77.

De Belgische rechters veroordeelden sowieso een recordaantal Belgen tot een boete, celstraf of werkstraf. Dat waren er ruim 180.000 in 2016, tienduizend meer dan in het vorige recordjaar 2005, schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg op basis van cijfers van de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid.

226 mensen werden veroordeeld voor moord of doodslag, meer dan 5.700 voor slagen en verwondingen, ongeveer 500 voor aanranding van de eerbaarheid en bijna evenveel voor verkrachting.