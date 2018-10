Sinds de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in september is de ziekte in België al bij 155 dieren vastgesteld. Het kabinet van de Waalse minister van Landbouw , Natuur en Bossen heeft dat dinsdag bekendgemaakt.

In de provincie Luxemburg is om verspreiding te voorkomen een zogenoemd spergebied van 62 vierkante kilometer ingesteld. Binnen dat gebied is een jachtverbod en een bijvoerverbod voor dieren van kracht.