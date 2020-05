Meer treinen in Verenigd Koninkrijk na versoepeling lockdown

Op het Britse spoor rijden maandag weer meer treinen. De dienstregeling was de afgelopen weken aangepast en zit nog steeds niet op het niveau van voor de coronacrisis. Er wordt gevreesd voor drukte op stations en in wagons nu meer mensen weer buitenshuis gaan werken.

De overheid roept mensen op alleen het openbaar vervoer te nemen als het niet anders kan. Toch leidde de versoepeling van de lockdown vorige week in Londen al tot volle bussen en metrowagons. Netbeheerder Network Rail waarschuwt dat de capaciteit van het treinverkeer vanwege de noodmaatregelen maar op ongeveer 10 tot 13 procent van het gebruikelijke niveau zit.

Britse media berichten dat tal van maatregelen worden genomen om het treinreizen zo veilig mogelijk te maken. Zo verbieden sommige vervoersbedrijven het gebruik van bepaalde zitplaatsen. Zo moet worden gegarandeerd dat treinreizigers voldoende afstand houden. Op sommige stations worden beveiligers ingezet die zijn gespecialiseerd in de omgang met groepen mensen.

Er wordt ook gekeken naar ingrijpendere maatregelen. Zo mogen mensen in de toekomst mogelijk niet zomaar meer naar een treinstation komen. Ze zouden zich dan eerst moeten aanmelden om te zorgen dat er voldoende plek is. Ook zal mogelijk worden besloten om reizigers te weren als bepaalde treinen of perrons te vol zijn.