Meer stakingen in Belgische gevangenissen op komst

Het personeel van Belgische gevangenissen wil doorgaan met staken. Op elke vrijdag in februari wordt een 24 uursstaking georganiseerd in alle gevangenissen van het land, hebben de vakbonden maandag besloten. Het staat gevangenismedewerkers vrij om daarnaast nog een andere dag van de week het werk een etmaal neer te leggen, aldus de vakbond ACOD.

In meerdere gevangeniscomplexen werd afgelopen week al gestaakt uit protest tegen een nog in te voeren minimale dienstverlening bij stakingen. Die houdt in dat er altijd een bepaald minimum aan personeel aan het werk moet zijn.

Onderhandelingen hierover met minister van Justitie Koen Geens leidden ook maandag niet tot een oplossing. Woensdag volgt nieuw overleg, waarin de minister volgens de vakbond met een nieuw voorstel komt. De ACOD zegt het overleg alle kansen te willen geven.

Dinsdag wordt in Brussel een nationale manifestatie gehouden voor betere sociale zekerheid. „Die heeft mogelijk een impact op alle 35 gevangenissen in het land want ze komt boven op de acties die er al zijn tegen invoering van een minimale dienstverlening”, zegt een woordvoerder van het Belgische gevangeniswezen.