Meer Saudi’s aangeklaagd in zaak Khashoggi, Turks proces verdaagd

In de Turkse rechtszaak over de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi zijn zes Saudische verdachten toegevoegd, waardoor in Istanbul in totaal 26 Saudi’s bij verstek worden berecht voor betrokkenheid bij de moord. Khashoggi werd in oktober 2018 in het consulaat van Saudi-Arabië in Istanbul gedood en in stukken gesneden.

De hoofdverdachten zijn het vroegere hoofd van de Saudische inlichtingendienst Ahmed al-Asiri en de vroegere adviseur van het koningshuis Saud al-Qahtani. Zij worden beschuldigd van het leiden van de moordoperatie, ‘met monsterlijke bedoelingen’. Onder de zes nieuwe verdachten zijn een Saudische viceconsul en attaché, die ook worden beschuldigd van moord. De vier anderen zouden bewijsmateriaal hebben vernield, verborgen of gemanipuleerd.

De rechtbank verdaagde na het horen van een getuige het proces tot 4 maart.

Khashoggi schreef voor onder meer de Washington Post kritische columns over Saudi-Arabië. Hij werd vermoord toen hij op het consulaat iets kwam regelen voor zijn aanstaande huwelijk met de Turkse Hatice Cengiz.

De VN-rapporteur voor buitengerechtelijke executies Agnès Callamard concludeerde eerder dat er geloofwaardige aanwijzingen zijn dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman persoonlijk verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de moord. De kroonprins ontkent. Cengiz heeft bij een rechtbank in Washington een civiele klacht tegen hem ingediend met als doel dat de rechter schadevergoedingen vaststelt.

Saudi-Arabië heeft achter gesloten deuren acht mensen veroordeeld tot zeven tot twintig jaar cel voor de moord. Vijf van hen hadden de doodstraf gekregen, maar dat werd in september teruggedraaid tot twintig jaar cel.

De Turkse regering wil dat de volledige waarheid wordt achterhaald.