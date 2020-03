Meer restricties in Australië vanwege coronavirus

Minister-president Scott Morrison van Australië heeft inwoners woensdag (lokale tijd) sterk afgeraden nog langer naar het buitenland te reizen. Vanaf nu zijn „niet-essentiële” bijeenkomsten van honderd mensen of meer in het land verboden. Deze nieuwe maatregelen moeten verspreiding van het coronavirus in het land tegengaan.

De premier spreekt van een unieke situatie die zich „een keer in de honderd jaar” voordoet. Morrison verwacht dat de coronacrisis minstens zes maanden duurt.

Meer dan 450 Australiërs zijn besmet met het coronavirus, vijf mensen zijn gestorven aan de gevolgen van het virus. Scholen en universiteiten blijven vooralsnog open.

Australië verbood eerder al massabijeenkomsten van 500 mensen en meer, waardoor grote sport- en culturele evenementen zijn geannuleerd. De overheid roept inwoners die in het buitenland verblijven op snel terug te keren voordat andere landen reisverboden instellen.

Om de economische gevolgen van de longziekte te bestrijden heeft de regering eerder bekendgemaakt ruim 9,5 miljard euro aan stimuleringsmaatregelen door te voeren. Iedereen die het land binnenkomt, moet verplicht 14 dagen in quarantaine.