Meer politiek gemotiveerde criminaliteit in Duitsland

Het aantal politiek gemotiveerde misdrijven in Duitsland is vorig jaar fors gestegen. De autoriteiten telden ongeveer 41.200 strafbare feiten waarbij daders vermoedelijk politieke motieven hadden. Het gaat volgens criminaliteitscijfers die woensdag zijn gepresenteerd om een toename van ongeveer 14 procent.

Meer dan de helft van die strafbare feiten (ruim 22.000) wordt toegeschreven aan rechts-extremisten. Zij maakten zich vaak schuldig aan fysiek geweld. Extremisten met een linkse ideologie worden relatief vaak verdacht van brandstichting.

In Duitsland is ook vaker melding gemaakt van antisemitische incidenten. Daar was sprake van een toename van 13 procent. In totaal zijn 2023 strafbare feiten geregistreerd waarbij Jodenhaat het motief zou zijn geweest.

Terwijl de politiek gemotiveerde criminaliteit toenam, daalde het aantal misdrijven waarbij daders religieuze motieven hadden met 27 procent naar 425. Dat heeft mogelijk te maken met de ondergang van het kalifaat dat was uitgeroepen door terreurorganisatie Islamitische Staat of het verbod op bepaalde groepen met een extremistische ideologie.