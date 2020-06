Meer politie in Stuttgart komende weekenden na rellen

De Duitse politie verhoogt komende weekenden de inzet in Stuttgart na de rellen en plunderingen die daar in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvonden. Honderden agenten zullen paraat zijn om te voorkomen dat het opnieuw tot onlusten komt in het centrum van de hoofdstad van de deelstaat Baden-Württemberg.

Volgens voorzitter Karl Klein van de binnenlandcommissie van het deelstaatparlement gaat het om het drievoud van het normale aantal agenten. Onder de extra agenten zijn ook politieagenten te paard, politiehondenteams en opsporingsbeambten. Het opsporingsteam is inmiddels uitgebreid van 40 naar 75 man. Dat is volgens Klein hard nodig om het grote aantal foto’s en camerabeelden van de rellen en plunderingen van afgelopen weekend te bekijken en te analyseren.

Zo’n 400 tot 500 personen trokken zaterdagnacht door een winkelstraat in Stuttgart en vernielden daarbij etalages en winkels. Volgens deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Thomas Strobl is naderhand al één relschopper opgespoord. Er zijn nu 26 verdachten, waarvan er acht vastzitten. Een van hen wordt ook verdacht van poging tot doodslag.