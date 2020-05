Meer parlementariërs verlaten partij Franse president Macron

Nog eens zeven parlementariërs hebben de partij van de Franse president Emmanuel Macron verlaten. Het zevental heeft een eigen partij opgericht genaamd Agir Ensemble.

Vorige week raakte Macron al de meerderheid in het parlement kwijt toen zeventien leden van zijn partij opstapten en ook een eigen partij oprichtten.

Agir Ensemble is de tiende parlementaire groepering in de Franse Nationale vergadering, een recordaantal in het huidige Frankrijk.

De zeven afvallige parlementariërs zeiden dat de nieuwe factie, hoewel loyaal aan La République en Marche (LREM) van Macron, ‘wendbaar’ zou zijn en in staat is om de boel op te schudden zodra het coronavirus voorbij is.

De zet verlaagt het aantal LREM-parlementsleden in de kamer tot 281, minder dan de absolute meerderheid van 289. De partij had een grote meerderheid, met 314 zetels, na de parlementsverkiezingen van 2017 en de opkomst van Macron.

De opgestapte leden zijn vooral gefrustreerd door Macrons strakke greep op de besluitvorming en zijn pro-businessbeleid.