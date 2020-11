Meer opties voor federale executies in VS

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft bepaald dat mensen die door een federale rechter ter dood zijn veroordeeld, niet per se met een dodelijke injectie geëxecuteerd hoeven worden. Al naar gelang de wetten van de deelstaat waar het oordeel is geveld, mag voortaan ook gebruik gemaakt worden van gifgas, de strop, een vuurpeloton of elektriciteit zoals bijvoorbeeld met behulp van een elektrische stoel. De veroordeelde mag in sommige staten zelf de keuze maken.

Momenteel wordt de doodstraf door de federale overheid altijd ten uitvoer gelegd met dodelijke injecties. In sommige staten zijn er eerder problemen geweest om de stoffen aan te schaffen die voor die injecties gebruikt worden. De verruiming van mogelijkheden die justitie bij het executeren nu biedt, gaat officieel 28 december in.

Amerikaanse media melden dat er voor de inauguratie van Joe Biden als president op 20 januari, nog vijf executies op het programma staan in opdracht van federale rechters.