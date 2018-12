Meer onderzoek extremistisch politienetwerk

Het onderzoek in Frankfurt naar een mogelijk extreemrechts netwerk onder politiebeambten is uitgebreid naar andere plaatsen. De krant Frankfurter Allgemeine berichtte dat de recherche nu ook een politiebureau in de regio van Marburg, 75 kilometer ten noorden van Frankfurt, in het vizier heeft.

Vijf agenten van een bureau in het centrum van Frankfurt zijn op non-actief gesteld. Ze worden ervan verdacht, behalve elkaar extreemrechtse of racistische WhatsApp boodschappen te hebben overgebracht, ook betrokken te zijn bij doodsbedreigingen aan het adres van een advocate, Seda Basay-Yildiz, en haar tweejarige dochter.

Het onderzoek kwam aan het rollen toen toevallig werd ontdekt dat een agente in Frankfurt zonder enige aanleiding de persoonlijke gegevens van de advocate uit politiecomputers had verzameld. De premier van Hessen (waar Frankfurt de hoofdstad van is) Volker Bouffier, noemde de zaak zeer ernstig en zei dat die tot op de bodem wordt uitgezocht.