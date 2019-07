Meer olifanten en neushoorns in Tanzania

Het aantal olifanten en neushoorns in Tanzania zit weer in de lift door een grootschalige operatie tegen criminele stropers. Sinds een speciale taskforce in 2016 aan de slag ging, is het aantal olifanten gestegen van ruim 43.000 naar 60.000. Van de sterk bedreigde neushoorn zijn er nu 167, terwijl dat er vier jaar geleden volgens Tanzania nog maar vijftien waren.

Een prominente Chinese zakenvrouw, die de Ivoorkoningin werd genoemd, kreeg eerder dit jaar vijftien jaar cel voor de smokkel van meer dan 350 olifantenslagtanden naar Azië. Nog maar in 2009 waren er nog 110.000 olifanten in het land. De vraag naar ivoor vanuit landen als China en Vietnam, waar het wordt gebruikt voor sieraden en ornamenten, heeft grootschalig stropen veroorzaakt.