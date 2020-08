Meer nieuwe coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen

Ziekenhuizen in België ontvingen dinsdag 48 nieuwe coronapatiënten, het hoogste aantal sinds eind mei. Dat is nog lang niet zo veel als in maart en april, maar kan in de toekomst leiden tot een nieuwe overbelasting van het zorgsysteem.

Viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano zei dat woensdag op een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten. In Antwerpen ging het om elf patiënten en in Brussel om twaalf. Het coronavirus grijpt de laatste tijd sneller om zich heen in de hoofdstad, waar sinds woensdagochtend op openbare plekken een mondkapjesplicht geldt, net als in de provincie Antwerpen. Daar is de groei van het aantal nieuwe besmettingen inmiddels omgebogen tot een afname van 3 procent.

Landelijk vlakt de groei van het aantal besmettingen verder af. Per dag raakten afgelopen week gemiddeld 604 mensen besmet, een stijging van 12 procent vergeleken met een week eerder. De epidemie is dus nog steeds aan het groeien, waarschuwde Van Gucht.

Volgens de officiële cijfers zijn in België tot nu toe 75.008 mensen besmet geraakt en zijn 9885 mensen overleden door het longvirus.