Meer nieuwe coronabesmettingen in Duitsland in laatste etmaal

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in het laatste etmaal is vastgesteld in Duitsland, is opnieuw hoger dan het aantal dat de voorgaande dag werd gemeld. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, zijn er 7595 gevallen bij gekomen. Dinsdag meldde het RKI nog 6868 nieuwe gevallen.

Het aantal nieuwe besmettingsgevallen is daarmee aanzienlijk hoger dan op maandag en zondag. Toen werden er respectievelijk 4325 en 5587 nieuwe gevallen gemeld.

Vorige week meldde het RKI drie dagen op rij recordaantallen van rond de 6600 tot ongeveer 7800 besmettingen per etmaal. In totaal is het longvirus in Duitsland nu bij 380.762 personen vastgesteld.

Het officiële dodental als gevolg van Covid-19 staat bij de oosterburen op 9875. In het laatste etmaal bezweken in Duitsland nog eens 39 personen door een coronabesmetting.