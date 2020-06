Meer nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

De autoriteiten in Duitsland hebben de afgelopen dag 498 coronabesmettingen gerapporteerd aan het Robert Koch-Institute (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. Dat is meer dan de vorige dag, toen 262 nieuwe gevallen werden gemeld.

Sinds het begin van de coronacrisis hebben 194.259 mensen in Duitsland aantoonbaar het coronavirus opgelopen, zoals de RKI dinsdagochtend vroeg meldde.

Volgens RKI stierven 8973 met het virus besmette mensen in Duitsland, een stijging met 12 in vergelijking met de vorige dag. Het instituut schat dat ongeveer 179.100 mensen de infectie hebben overleefd. Dat is ongeveer 1000 meer dan een dag eerder.

Volgens schattingen van RKI was het aantal reproducties, of kortweg de R-waarde, op 29 juni 0,74 (vorige dag: 0,71). Dit betekent dat een besmette persoon gemiddeld minder dan één andere persoon besmet.