Meer moorden in Londen dan in New York

De Londense politie heeft de afgelopen twee maanden meer moorden onderzocht dan die in New York. Burgemeester Sadiq Khan veroordeelde dinsdag de „gewelddadige plaag” na opnieuw een bloedig weekend.

In februari werden vijftien moorden gepleegd in de Britse hoofdstad en veertien in New York. In maart stierven 22 mensen door geweld in Londen en één minder in de Big Apple. De twee steden hebben een vergelijkbare maat, maar Londen heeft steeds meer te kampen met steekincidenten.

„Er kan in onze maatschappij geen ruimte zijn voor gewelddadige misdaad. De regering is vastbesloten alles in het werk te stellen om de cirkel te doorbreken”, zei de woordvoerder van premier Theresa May.