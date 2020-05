‘Meer migranten per boot naar VK tijdens lockdown’

Het aantal onbegeleide jonge migranten dat probeert op bootjes het Verenigd Koninkrijk te bereiken, is fors toegenomen tijdens de coronacrisis. Zij hebben minder mogelijkheden om zich in vrachtwagens te verstoppen en proberen daarom het Kanaal over te varen.

Het plaatselijke bestuur in het Engelse Kent zegt dat het zich een jaar geleden nog over „230 tot 250” jonge migranten moest ontfermen. „Maar dat aantal is nu zo’n beetje verdubbeld. Het zijn er nu bijna 470 en komen steeds nieuwe mensen aan”, zegt bestuurder Roger Gough. „We zagen deze jonge mensen altijd oversteken in trucks. Dat was de gebruikelijke route. Nu zien we deze jonge mensen zonder begeleiders in boten.”

Het aantal migranten dat per boot probeert over te steken, zit al sinds eind 2018 in de lift. De Britse en Franse autoriteiten konden vorig jaar 2758 mensen redden die de levensgevaarlijke tocht ondernamen. Britse media becijferden dat zo’n 1000 asielzoekers in kleine bootjes probeerden het Kanaal over te steken sinds premier Boris Johnson afgelopen maart een lockdown afkondigde.

Die toestroom heeft mogelijk onder meer te maken met het mooie weer en de rustige zee. Een bron binnen de politie in het Franse Calais noemt nog een andere mogelijke factor die een rol kan spelen. „Tijdens de lockdown waren de stranden dicht. Migranten profiteerden indirect van het feit dat veel lokale mensen die ons voorheen informeerden over oversteekpogingen dat nu niet meer konden.”