Meer lichamen gevonden na tyfoon Japan

Reddingswerkers in Japan hebben maandag nog tientallen lichamen gevonden van mensen die om het leven zijn gekomen door tyfoon Hagibis. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 56, meldt de Japanse omroep NHK. Nog zeker vijftien mensen worden vermist en honderden mensen zijn gewond geraakt.

De storm is uit Japan weggetrokken, maar heeft een spoor van vernieling achtergelaten in grote delen van het noorden van het land. Meteorologen zeggen dat op sommige plekken binnen twee dagen ongeveer 40 procent van wat er jaarlijks aan regen valt naar beneden is gekomen. Op 21 locaties zijn dijken doorgebroken en veel wegen zijn ondergelopen. Ook staan veel huizen onder water.

Meer dan 110.000 reddingswerkers zijn ingezet om mensen in nood te helpen. Het openbare leven in Japan was de afgelopen dagen flink ontregeld door de storm. Veel treinen reden niet en ook honderden binnenlandse vluchten werden geschrapt. Op veel plaatsen wordt hard gewerkt om de rommel op te ruimen.

„Het is onze voornaamste taak om zorgvuldige ondersteuning te bieden aan degenen die getroffen zijn”, zei premier Shinzo Abe. Hij geeft aan dat de schade groot is en dat zeker 30.000 mensen niet naar hun huis kunnen terugkeren.

Voor maandag werd meer regen voorspeld en de autoriteiten waarschuwen mensen voorzichtig te zijn bij rivieren en alert te zijn op mogelijke aardverschuivingen.

Volgens Weerplaza viel in Hakone, ten zuidwesten van Tokio, in 24 uur tijd 922,5 millimeter regen. Dat is een nieuw record voor Japan en is meer dan wat we gemiddeld over een heel jaar in Nederland krijgen te verduren. „In Nederland valt jaarlijks gemiddeld over het land ongeveer 850 millimeter. Op de gemiddeld natste plaats, op de noordelijke Veluwe, valt jaarlijks ongeveer 950 millimeter”, aldus Weerplaza.

Volgens het weerbureau is de hoeveelheid neerslag in Hakone bij lange na nog geen wereldrecord. Dat is namelijk het dubbele. „Op 7 januari 1966 viel op de eilandengroep Réunion, nabij Madagaskar, ongeveer 1825 millimeter!”