Meer leiders uiten steunbetuigingen na aanslag Wenen

WENEN

WENEN (ANP/RTR/DPA) - Meerdere wereldleiders hebben dinsdagochtend gereageerd op de aanslag in Wenen van maandagavond. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei dat de stad het doelwit van terroristisch geweld is geworden en dat Duitsland samen met Oostenrijk staat in het gevecht tegen "radicaal-islamitisch terrorisme".

"In deze vreselijk uren, waarin Wenen het doelwit is geworden van terroristisch geweld, zijn mijn gedachten bij de mensen daar en de veiligheidstroepen die geconfronteerd worden met het gevaar", aldus Merkel in een verklaring op Twitter. Ze zegt dat het gevecht tegen radicaal-islamitisch terrorisme een "gezamenlijke strijd" is.

Ook de Israëlische president Reuven Rivlin veroordeelde de aanslag op Twitter. "Onze gedachten en gebeden zijn bij de Oostenrijkers, terwijl we met bezorgdheid naar de verachtelijke terroristische aanslag in Wenen kijken", zo schrijft hij.

Eerder betuigden ook onder meer premier Mark Rutte, EU-president Charles Michel, de Amerikaanse president Donald Trump, presidentskandidaat Joe Biden en de Franse president Emmanuel Macron steun aan Oostenrijk.

Bij de aanslag maandagavond in het centrum van Wenen kwamen vier mensen om het leven en raakten zeker vijftien mensen gewond, een van de daders werd doodgeschoten door de politie.

Achter de aanslag zit volgens de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer een radicaal-islamitisch motief, zo heeft hij dinsdag gezegd. De doodgeschoten dader sympathiseerde met de terreurbeweging Islamitische Staat (IS), aldus Nehammer.