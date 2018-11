Meer kooldioxide door Duits autoverkeer

De uitstoot van kooldioxide door het autoverkeer in Duitsland blijft een stijgende lijn vertonen. Het almaar groeiende wagenpark blies vorig jaar volgens het Duits Bureau voor de Statistiek 115 miljoen ton CO2 de lucht in. Dat is 6,4 procent meer dan in 2010 het geval was. De klimaatdoelstellingen lijken daardoor steeds moeilijker haalbaar.

Als oorzaken worden de voorliefde voor krachtige motoren en het toenemende aantal voertuigen genoemd. In totaal rijden er nu bijna 46 miljoen rond, 10 procent meer dan acht jaar geleden. Die groei is bovendien voornamelijk te danken aan de verkoop van diesels (een stijging van 35,1 procent). Er kwamen in die periode amper benzineauto’s (plus 0,7 procent) bij.

De extra pk’s, onder meer door de populariteit van de SUV, alsmede gereden kilometers (9 procent meer) doen de voortschrijdende techniek geheel teniet. De techniek zorgde voor minder vervuilende motoren, waaronder een nog beperkt aantal elektrische. Milieubeschermingsorganisaties en milieubewuste politici grepen de jongste gegevens maandag meteen aan om maatregelen te eisen. De partij Die Linke wil dat er in 2030 alleen nog auto’s de weg op mogen die geen kooldioxide produceren.