„Meer investeren in kinderen op de vlucht”

De rijkste landen ter wereld moeten meer investeren in kinderen die op de vlucht zijn. Het Kinderfonds van de Verenigde Naties UNICEF roept de leiders van de G20, die vrijdag en zaterdag vergaderen in Hamburg over uiteenlopende wereldproblemen, op de situatie van deze kinderen structureel te helpen verbeteren. De G20 zijn de leidende economieën.

Zo zijn er wereldwijd bijna vijftig miljoen vluchtelingen- en migrantenkinderen die niet of nauwelijks onderwijs kunnen volgen. Meer dan 25 miljoen kinderen tussen de zes en vijftien jaar oud in conflictzones gaan niet naar school, aldus UNICEF.

Die kinderen zijn extra kwetsbaar voor kindhuwelijken, kinderarbeid en rekrutering door strijdende partijen, stelt de negentienjarige UNICEF-ambassadeur Muzoon Almellehan uit Hamburg, die als kind uit Syrië vluchtte en bij de G20-top is. Het gaat om de toekomst van de wereld: „Zonder opleiding groeien kinderen op zonder de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om bij te dragen aan de vrede en de ontwikkeling van hun land”, meent ze.