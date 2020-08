‘Meer informatie nodig om te weten of Navalni vergiftigd is’

Het ontbreekt volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas aan voldoende informatie om vast stellen of de Russische corruptiebestrijder Aleksej Navalni is vergiftigd. „Er zijn nog een heleboel vragen over de zaak en we moeten eerst de feiten kunnen vaststellen”, aldus de bewindsman. Heiko sprak op bezoek in Kiev over Navalni, die naar Berlijn is overgebracht voor behandeling.

Navalni werd donderdag in een vliegtuig van Tomsk naar Moskou ziek en verloor het bewustzijn. Het toestel maakte een noodlanding in Omsk, waar Navalni in het ziekenhuis werd opgenomen. Artsen daar stelden dat hij volgens de eerste diagnose aan een stofwisselingsziekte lijdt. Navalni is naar Berlijn gevlogen voor verdere behandeling. Zijn familie en medewerkers denken dat hij is vergiftigd kort voor hij in het vliegtuig stapte.