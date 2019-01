Meer hinder Duits vliegverkeer door drones

De Duitse luchtverkeerscontrole heeft afgelopen jaar 158 keer hinder door drones voor het reguliere vliegverkeer geregistreerd. Dat is ongeveer 80 procent meer dan in 2017. In de buurt van vliegvelden waren 125 gevallen gemeld, meldt de luchtverkeersleiding in Duitsland.

De meeste storingen waren bij de luchthaven Frankfurt/Main (31), gevolgd door Berlijn-Tegel (17), M√ľnchen (14) en Hamburg (12). In het vorige recordjaar waren 88 gevallen gemeld.

In Duitsland zijn dronevluchten in de buurt van start- en landingsbanen van vliegvelden verboden - net zoals bij drommen mensen, ziekenhuizen, gevangenissen, de federale wegen of spoorwegen. Daar waar het mag, moeten de drones tijdens de vlucht in het zicht blijven en niet hoger vliegen dan 100 meter. Er zijn uitzonderingen voor vliegvelden voor modelvliegtuigen.

De federale vereniging van de Duitse luchtvaartindustrie eist de veiligheidsnormen verder te verhogen. Zo zouden drones uitgerust moeten zijn met een technologie die ze identificeerbaar maken voor de autoriteiten en andere vliegtuigen.