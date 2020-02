‘Meer gewonden door Iraanse aanval op Amerikanen in Irak’

Veel meer Amerikanen hebben letsel opgelopen bij een Iraanse raketaanval op een basis in Irak dan tot dusver bekend. Anonieme Amerikaanse functionarissen hebben tegen persbureau Reuters gezegd dat het er meer dan honderd zijn. Ze zeggen dat dit binnenkort in een rapport naar buiten komt. Het is veel meer dan de 64 gevallen van hersenletsel waar de Amerikaanse autoriteiten eerder over spraken.

Iran voerde 8 januari met raketten een vergeldingsaanval uit op Amerikaanse posities in de Ayn al-Asadbasis, gelegen tussen Bagdad en de Syrische grens. De raketaanval volgde op de moord op de Iraanse generaal Qassem Soleimani (62), die 3 januari bij het vliegveld van Bagdad met een gerichte Amerikaanse aanval met drones uit de weg werd geruimd. Soleimani was een cruciale figuur in de bemoeienissen van het Iraanse regime met de strijd in Irak en Syrië en een vertrouweling van de sterke man van Iran, de ayatollah Khamenei.