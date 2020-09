Meer gevallen van varkenspest bij wilde zwijnen in Duitsland

In Duitsland zijn in de buurt van de Poolse grens meer gevallen van Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Minder dan een week nadat een dood wild zwijn met de zeer besmettelijke dierziekte werd aangetroffen in de Oost-Duitse deelstaat Brandenburg, zijn er nog eens vijf exemplaren met het fatale virus gevonden. Vier waren er al dood.

In het weekend werd een elektrische afrastering van 12 kilometer opgetrokken rond de eerste vindplaats. De nieuwe gevallen werden verder noordwaarts gevonden, in het district Oder-Spree.

De vrees voor uitbreiding neemt toe. China, Zuid-Korea, Japan, Singapore, Brazilië en Argentinië hebben al een importverbod voor Duits varkensvlees ingevoerd. De Duitse regering probeert deze landen zover te krijgen dat ze hun verbod beperken tot producten die uit de getroffen gebieden komen. Andere EU-landen doen dat. Zij nemen 70 procent van de Duitse varkensvleesexport voor hun rekening.

De varkenspest is ongevaarlijk voor mensen.