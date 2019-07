Meer Duitse hulp voor migranten in Libië

Duitsland schroeft de humanitaire hulp voor vluchtelingen en migranten in Libië op. De omstandigheden voor die mensen, met name in de interneringskampen, zijn „volstrekt onacceptabel”, zei minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas vrijdag. „We moeten dringend iets aan de onhoudbare situatie doen”.

De Duitse bijdrage voor het vluchtelingenorganisatie van de VN (Unhcr) in Libië is met 2 miljoen euro verhoogd tot 5 miljoen om de betrokken migranten een menswaardige en veilige opvang te bieden. „De meest kwetsbaren onder hen moeten met spoed worden geëvacueerd”.

De Unhcr spreekt van erbarmelijke toestanden in de interneringskampen. Er is gebrek aan eten, drinken, toiletten en douches. Bovendien worden er volgens de berichten mensen mishandeld. Voor noodhulp aan ontheemden in Libië geeft de Duitse regering ook nog 500.000 euro extra aan het Rode Kruis bovenop de 1 miljoen die al was toegezegd.